Premier League 2022/2023: iI Manchester United cade in casa del West Ham, decide Benrahma

Il West Ham batte 1-0 il Manchester United nel match valido per la 35ª giornata di Premier League 2022/2023. Successo importantissimo in chiave salvezza per la squadra di Moyes, a cui basta il gol nel primo tempo di Benrahma per fare bottino pieno. Brutto stop per i ragazzi di Ten Hag, che restano fermi a 63 punti in 4ª posizione a 2 punti dal Newcastle e con un punto di margine sul Liverpool, che ha una partita in più. West Ham che allunga a +7 sulla zona retrocessione salendo a 37 punti in classifica e con due scontri diretti da giocare contro Leeds e Leicester, al momento salvi ma a 30 punti come il Nottingham 18° per differenza reti.