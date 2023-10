Highlights Venezia-Tortona: Serie A1 2023/2024

di Olivia Carbone 1

Il Venezia batte il Tortona per 76-60. Nella partita d’esordio della nuova stagione di Serie A1, i padroni di casa conquistano la vittoria con decisione, mentre i bianconeri commettono diversi errori sia in fase difensiva che offensiva. Anche il Venezia deve fare i conti con alcuni punti deboli, tra cui la mancanza di una punta in attacco. Ecco gli highlights dell’incontro: