Basket, Serie A1 2023/2024: Milano piega Treviso, Bologna facile su Scafati

Giornata di debutti in Serie A1 di basket 2023/2024 per l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

La squadra di Messina la spunta in volata contro Treviso per 86-80. Nel primo tempo è la squadra di Vitucci che gioca meglio e si trova in vantaggio anche di 10 punti. Con le seconde linee Milano riesce a risalire fino al 38-38 andando all’intervallo lungo sotto di due sul 38-40. Nella seconda frazione l’Olimpia si porta subito avanti e riesce a mantenere il margine su Treviso fino all’ultimo quarto, dove gli ospiti trovano il canestro del vantaggio a sei minuti dalla fine. In volata è l’esperienza di Milano a essere decisiva con la squadra di Messina che si salva in volata vincendo 86-80. Migliore in campo Shields con 22 punti conditi da 5 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Poythress in uscita dalla panchina con 16 punti e 6 rimbalzi. Discreto esordio per Nikola Mirotic, che mette a segno 12 punti e 4 rimbalzi. Non bastano a Treviso i 14 punti di Young e le doppie doppie da 13 punti e 10 assist e 13 punti e 11 assist di Booker e Paulicap.

La squadra di Banchi vince e convince in casa di Scafati 81-75. Subito in partita le V nere, che scappano via sin dai primi possessi sull’11-3. Gli ospiti mantengono un vantaggio intorno alla doppia cifra per poi allungare a fine primo tempo, che si chiude sul punteggio di 48-36. Nel terzo quarto la squadra di Sacripanti riesce a risalire sul 53-57 e arriva agli ultimi dieci minuti sotto di sei sul 55-61. Quarto quarto in cui Bologna non trema e contiene i tentativi di rimonta di Scafati, tornata a un possesso di distanza a 1 minuto e mezzo dalla fine, centrando il primo successo in campionato. Decisivo Shengelia, nettamente il più in forma della squadra di Banchi, con 21 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Hackett con 14 punti, 5 rimbalzi e 3 assist e Mickey con 11 punti in uscita dalla panchina. Solo 4 punti per un falloso Belinelli. Non bastano ai padroni di casa i 12 punti con 5 rimbalzi di Rivers e gli 11 di Logan.

Nella prossima giornata Milano giocherà in trasferta a Napoli l’8 ottobre alle 12, dopo l’esordio in Eurolega in casa del Fenerbahce il 6 alle 19:45, mentre la Virtus farà il suo debutto in casa in Serie A, la prima alla Segafredo Arena sarà il 5 ottobre alle 20:30 in Eurolega contro lo Zalgiris, l’8 ottobre alle 19 contro Varese. Scafati andrà in trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana e Treviso ospiterà Brescia.