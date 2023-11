Highlights Venezia-Reggio Emilia 90-70, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 22

Venezia passeggia su Reggio Emilia nel match valido per la nona giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Top scorer Wiltjer con 23 punti in uscita dalla panchina. Bene anche Casarin con 13 punti e Tessitori con 12. Solo due punti per Spissu, a cui aggiunge 4 rimbalzi e 7 assist. Settima vittoria a fronte di due sconfitte per Venezia, che si conferma nelle zone alte di classifica.