Basket, Serie A1 2023/2024: Venezia passeggia su Reggio Emilia, Napoli vince ancora

Oggi si sono giocate le partite valide per la nona giornata di Serie A1 2023/2024 di basket. Venezia passeggia in casa su Reggio Emilia e vince 90-70 in un match a senso unico sin dal primo quarto. La Reyer archivia la pratica a metà partita, andando all’intervallo lungo sopra di 17 sul 54-37. Top scorer Wiltjer, con 23 punti e 5 rimbalzi in uscita dalla panchina. Bene anche Casarin con 15 punti e Tessitori con 13. Soli due punti per Spissu, che contribuisce al successo con 4 rimbalzi e 7 assist. Non bastano agli ospiti i 23 di Galloway per evitare il secondo ko consecutivo. Venezia si conferma nelle zone alte di classifica salendo a 7 vittorie e 2 sconfitte. Reggio Emilia a 5 vittorie e 4 sconfitte. Napoli piega Cremona in casa 80-70 in un match molto combattuto, messo in discesa dalla squadra di Milicic solo nel quarto quarto, deciso con un parziale di 10-0 sul 55-53. Decisivi i 24 punti di Pullen in uscita dalla panchina e i 23 con 8 rimbalzi di Zubcic. Non bastano cinque giocatori in doppia cifra per gli ospiti, 17 Pecchia, 14 McCullough, 12 Golden, 10 Denegri, 10 Lacey, per evitare la sconfitta. Napoli aggancia proprio Venezia a 7 vittorie e 2 sconfitte, mentre Cremona resta fuori dalla zona playoff a 4 vittorie e 5 sconfitte.