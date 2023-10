Highlights Varese-Pistoia 83-82: Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 5

Il Varese vince 83-82 contro il Pistoia. In una partita difficile, che ha visto gli ospiti superiori in diverse fasi di gioco, i padroni di casa riescono a rimontare durante l’ultimo quarto, superando il Pistoia in vantaggio fino a quel momento. Si apre così il campionato di Serie A 2023/2024 per le due squadre. Questi gli highlights della partita: