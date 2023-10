Replica Finale Sinner-Medvedev in chiaro stasera in tv: orario e canale dove vederla Atp 500 Pechino 2023

Jannik Sinner sempre più nell’olimpo. Dopo la vittoria su Carlos Alcaraz di ieri, il campione altoatesino si ripete battendo anche Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp 500 di Pechino, in Cina. Si tratta del primo successo in sette precedenti contro il russo. Il 22enne Sinner, che da lunedì sarà il nuovo numero 4 del ranking mondiale, si è imposto in due tiratissimi set con il punteggio di 7-6 (2), 7-6 (2) in 2 ore e 2 minuti di gioco. Una carrellata di emozioni trasmessa su Supertennis. E per chi non ha potuto seguire in diretta la sfida, c’è la possibilità di seguire la replica. La finale dell’Atp 500 di Pechino sarà trasmessa nuovamente alle 21:15 di oggi, mercoledì 4 ottobre, su Supertennis. Un’opportunità per chi non ha potuto assistere all’ultimo atto dell’altoatesino che si gode il nono titolo in carriera, il secondo a livello Atp 500.