Highlights Trento-Cremona 91-84, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 21

Trento non sbaglia all’esordio in Serie A contro Cremona e vince 91-84 grazie a un super Grazulis, autore anche di un grande Mondiale con la Lettonia di Banchi, da 25 punti. Bene anche Udom in uscita dalla panchina con 14 punti e 4 rimbalzi e Baldwin con 13 punti e 4 assist. Non bastano agli ospiti i 18 con 5 rimbalzi di Oden e i 16 con 4 assist di Legarowski. Ecco gli highlights del match.