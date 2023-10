Paolini-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Beatriz Haddad Maia nel primo turno del WTA 1000 di Pechino 2023 (cemento outdoor). Sorteggio sfortunato per l’azzurra, a cui l’urna ha riservato la testa di serie numero quindici. La brasiliana, inoltre, è una specialista su questi campi grazie ad un servizio e un dritto molto incisivi. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. Per entrambe si tratta del debutto nella trasferta asiatica e secondo le quote dei bookmakers sarà la potente sudamericana a partire con i favori del pronostico. Paolini, tuttavia, sta disputando una grande stagione e può provare con il suo tennis a mettere i bastoni tra le ruote alla più quotata avversaria. Ad attendere la vincitrice di questa partita al secondo turno c’è la wild card di casa Yue Yuan, che all’esordio ha sorpreso in tre set la belga Elise Mertens.

Paolini e Haddad Maia scenderanno in campo oggi (domenica 1° ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Lotus Court con inizio fissato non prima delle ore 05.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Paolini e Haddad Maia garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.