Highlights Tour de France 2023, quattordicesima tappa: Pogacar e Vingegaard danno spettacolo (VIDEO)

Gli highlights della quattordicesima tappa del Tour de France 2023, la Annemasse – Morzine di 151,8 chilometri. Tra i due litiganti (Pogacar e Vingegaard) il terzo (Rodriguez) gode. Lo spagnolo conquista la vittoria tagliando il traguardo in solitaria, ma la scena se la prendono i due candidati alla vittoria della corsa, che battagliano da veri fuoriclasse e infiammano la frazione. Ecco il video dei momenti salienti e degli attacchi più belli della quattordicesima tappa del Tour de France.

ORDINE DI ARRIVO 14^ TAPPA

CLASSIFICHE AGGIORNATE

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

🤩 What a stage again today! The two leaders go head to head , and today it was @_rccarlos who took advantage!

🎬 Here's the summary 🇫🇷 of this 14th stage!

And to think it's only the first day in the Alps…#TDF2023 pic.twitter.com/cdjUGcFMs0

— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023