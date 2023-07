Wimbledon 2023, Vondrousova: “Ho tenuto sotto controllo il nervosismo”

“Penso di aver tenuto sotto controllo i miei nervi, di essere rimasta calma. Credo che in semifinale fossi più nervosa rispetto ad oggi”. Per Marketa Vondrousova è stata questa la chiave per spuntarla nella finale di Wimbledon 2023 e vincere il suo primo Slam in carriera. “Tutti sono rimasti sorpresi di quanto fossi rimasta calma, il mio allenatore ha detto che non poteva crederci – le sue parole in conferenza stampa – Sento di aver creduto nel mio gioco sin dall’inizio del torneo”.

Vondrousova ha spezzato il sogno di Jaebur in due set. “Abbiamo giocato degli ottimi scambi, Ons è una tennista incredibile e una bellissima persona. Ci conosciamo molto bene, questa è stata la parte difficile – ha proseguito – Il tetto chiuso? Ci hanno avvisato intorno alle 10, io mi sono riscaldata alle 11. C’era molto vento ed era diverso, quindi sono felice che lo abbiano fatto. Il tetto può aiutare al servizio, non devi concentrarti sul vento o sul sole. E a Praga ci alleniamo al chiuso in inverno”.

Infine un bilancio sulla sua avventura da favola. “La descriverei con il termine ‘pazza’. Non giocavo bene su erba, quando siamo arrivati qui ho provato solo a vincere un paio di partite e poi è successo questo. Nessuno lo avrebbe detto, non ero testa di serie: è stato folle”.