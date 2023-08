Highlights Torino-Cagliari 0-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 8

Il video delle azioni salienti di Torino-Cagliari, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico Grande Torino ottima partenza dei ragazzi di Ivan Juric che creano almeno due-tre palle gol clamorose, ma il Cagliari riesce a tenere e con il passare dei minuti si rende anche pericoloso con il tiro a giro di Luvumbo ma Milinkovic-Savic si allunga alla grande in calcio d’angolo. Nella ripresa il Torino non riesce più a dominare il gioco, la partita si fa molto equilibrata e con poche occasioni da gol. Alla fine reti inviolate ed un punto a testa.

