Pagelle Torino-Cagliari 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Torino-Cagliari, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico Grande Torino ottima partenza dei ragazzi di Ivan Juric che creano almeno due-tre palle gol clamorose, ma il Cagliari riesce a tenere e con il passare dei minuti si rende anche pericoloso con il tiro a giro di Luvumbo ma Milinkovic-Savic si allunga alla grande in calcio d’angolo. Nella ripresa il Torino non riesce più a dominare il gioco, la partita si fa molto equilibrata e con poche occasioni da gol. Alla fine reti inviolate ed un punto a testa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Schuurs 6.5, Buongiorno 6, Rodriguez 6.5 (30’st Zima sv); Bellanova 6, Ilic 5.5, Ricci 5.5 (22’st Linetty 5.5), Vojvoda 5.5; Karamoh 5.5 (1’st Radonijc 6), Vlasic 5 (22’st Pellegri 5.5); Sanabria 6 (42’st Verdi sv). In panchina: Gemello, Ginetis, Ilkhan, N’Guessan, Tameze, Popa, Dembelè. Allenatore: Juric 6.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6.5; Goldaniga 6 (1’st Di Pardo 6), Dossena 6.5, Obert 7 (42’st Deiola sv); Zappa 6, Sulemana 6, Makoumbou 6, Nandez 6.5 (26’st Pavoletti 6), Azzi 6; Oristanio 5 (17’st Jankto 6.5), Luvumbo 5 (17’st Shomurodov 5.5). In panchina: Aresti, Augello, Capradossi, Kourfalidis, Prati, Scuffet, Viola. Allenatore: Ranieri 6.5.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 6.5.

NOTE: Spettatori 21.000 circa.

Ammoniti: Buongiorno, Pavoletti.

Angoli: 8-3.

Recupero 2′ pt, 6′ st.