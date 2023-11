Highlights e gol Rimini-Spal 1-0, dodicesima giornata Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 17

Il video con gli highlights di Rimini-Spal 1-0, sfida valida per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C. A decidere la gara per i padroni di casa è la rete al 63′ di Morra su rigore. Vittoria meritata per il Rimini per quanto visto nei novanta minuti contro una Spal sotto tono.