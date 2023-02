Highlights Super Bowl LVII: Chiefs-Eagles 38-35 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 6

Gli highlights del Super Bowl LVII vinto dai Kansas City Chiefs con il punteggio di 38 a 35 sui Philadelphia Eagles. In Arizona Mahomes e compagni inscenano un meraviglioso secondo tempo e in rimonta superano i campioni della NFC. Decide un calcio piazzato del kicker Harrison Butker a 11″ dal termine della partita. Terzo trionfo della loro storia per i Chiefs. Mahomes vince il suo secondo Super Bowl MVP.

