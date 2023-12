Highlights Sonego-Zverev 7-6 3-6 4-6, United Cup 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 17

Il video con gli highlights del match tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, secondo singolare del confronto Italia-Germania, valido per la fase a gironi della United Cup 2024. Successo in rimonta (6-7 6-3 6-4) per il tedesco, che ha reagito dopo un tie-break perso per il rotto della cuffia e l’ha fatto continuando ad esprimere un ottimo tennis, basato su un servizio molto solido (0 palle break concesse in 2h53′ di gioco). Non ha da recriminare più di tanto Sonego, che però nel parziale decisivo avrebbe potuto evitare un paio di errori sul 30-30 nell’ottavo gioco. Ecco le immagini salienti.