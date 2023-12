Red Bull: Horner nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico

Il titolo può riportare a tempi molto molto passati, in cui si parlava ancora di Impero e non di Stati. in realtà, siamo nel 2023, quasi ne 2024 e per Christian Horner, Team Principal e CEO del Team Oracle Red Bull Racing, non smettono di arrivare riconoscimenti importanti e degni di nota.

Horner, nominato Ufficiale dell’Impero Britannico nel 2013, in seguito alla vittoria consecutiva di quattro titoli consecutivi nel Campionato del Mondo di Formula 1 da parte del team, quest’ultimo onore eleva riconosce nuovamente i successi di Horner in F1 e in altri ambiti degli sport motoristici.Commentando la nomina, Christian Horner, Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: “È stato un riconoscimento inaspettato dieci anni fa ricevere un OBE e ricevere questa seconda onoreficenza, il CBE, è qualcosa per cui sono estremamente grato e profondamente onorato“.