Esercitato subito il controriscatto col Frosinone: Mulattieri torna all’Inter

Ci ha provato il Frosinone a trattenere il bomber Samuele Mulattieri, ma il tentativo non è bastato. Subito dopo aver versato nelle casse dell’Inter i 4,5 milioni del riscatto, ecco che i nerazzurri hanno subito esercitato il controriscatto, versandone 5 pieni. Mulattieri è quindi di nuovo tutto dell’Inter, ma per poco. Possibile che venga usato nella trattativa per arrivare a Frattesi del Sassuolo.