Highlights Sinner-Medvedev, semifinale Atp Finals Torino 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 57

Il video con gli highlights di Sinner-Medvedev, match valevole per la semifinale delle Atp Finals di Torino 2023. Il tennista azzurro ha trionfato con il punteggio di 6-3 6-7 6-1, sconfiggendo Medvedev per la terza volta consecutiva, dopo Pechino e Vienna, e staccando il pass per l’atto conclusivo del torneo. Sinner è il primo giocatore italiano della storia a raggiungere la finale del Master di fine anno.