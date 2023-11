Highlights Sinner-McDonald: secondo turno Masters 1000 Parigi Bercy 2023 (VIDEO)

Il video degli highlights del match tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald. Nella notte di Parigi-Bercy, nel match valevole per il secondo turno del torneo Masters 1000, il numero uno d’Italia rimonta un set di svantaggio e vince una grande partita con lo score finale di 6-7(6) 7-5 6-1 dopo oltre due ore di battaglia. Una partita terminata quasi alle tre di notte che ha messo in mostra, ancora una volta, il grande spessore caratteriale del numero quattro del Mondo. Un match che sicuramente Jannik si ricorderà per tanto tempo.

