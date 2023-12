Highlights Reggio Emilia-Brescia 70-77, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Quarto successo consecutivo per Brescia, che piega 77-70 Reggio Emilia in trasferta. Al PalaBigi la Germani la vince nell’ultimo periodo, 16-7 per gli ospiti, in cui risale dal 63-61 al 77-70 finale. Decisivo Bilan con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Petrucelli, 13 punti, e Massinburg, 10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Ecco gli highlights del match.