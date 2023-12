Basket, Serie A1 2023/2024: Brescia piega Reggio, Venezia vince all’overtime a Bologna

Si apre la 12ª giornata di Serie A1 2023/2024. Quarto successo consecutivo per Brescia, che piega 77-70 Reggio Emilia in trasferta. Al PalaBigi la Germani la vince nell’ultimo periodo, 16-7 per gli ospiti, in cui risale dal 63-61 al 77-70 finale. Decisivo Bilan con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Petrucelli, 13 punti, e Massinburg, 10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Non bastano ai padroni di casa i 17 con 5 rimbalzi di Harvey e i 15 con 7 rimbalzi di Weber per evitare il quinto ko in campionato, a fronte di 7 vittorie. Brescia si conferma in testa con 10 vittorie e 2 sconfitte.

Venezia vince 85-84 dopo un overtime in casa della Virtus Bologna. Decisivo Wiltjer, 14 punti a 5 rimbalzi all’attivo, con il canestro dell’85-84. Nell’ultimo possesso la tripla di Shengelia, 13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, sbatte sul ferro e condanna le V Nere alla prima sconfitta casalinga stagionale. Sponda Reyer Tucker ne mette 25 con 5 rimbalzi e 3 assist. Solo 4 punti per Spissu, limitato dai tre falli commessi nei primi due quarti. Non bastano alla Virtus i 24 punti di Belinelli per evitare il quarto ko in LBA. Venezia scavalca proprio Bologna e sale al secondo posto con 9 vittorie e 3 sconfitte.

RISULTATI E CLASSIFICA