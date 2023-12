Basket, Serie A2 2023/2024: Trapani vince ancora, ok Rieti e Piacenza

In campo la Serie A2 2023/2024 di basket con la 15ª giornata.

Nel Girone Verde, Trapani domina Cremona 90-68 in casa. Quattro giocatori in doppia cifra per i siciliani con Horton a guidare con 16 punti e 8 rimbalzi, seguito da i 12 di Notae, gli 11 di Marini e i 10 di Imbro. Non bastano agli ospiti i 24 punti di Cotton per evitare il ko. Trapani si conferma in testa con 14 vittorie e 1 sconfitta. Cremona 7ª a 8 vittorie e 7 sconfitte. Rieti batte 84-71 Latina in trasferta. Decisivo Johnson con 28 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Super doppia doppia per Hogue da 14 punti e 19 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 23 con 4 rimbalzi di Mayfield e i 19 punti di Mladenov. Rieti resta al quinto posto con 9 vittorie e 6 sconfitte. Latina ultima con 2 vittorie e 13 sconfitte. Milano piega Vigevano 86-83. Sono 26 con 6 rimbalzi per Potts e 21 con 3 rimbalzi e 3 assist per Amato. Non bastano agli ospiti i 27 di Smith e i 19 con 6 rimbalzi di Wideman. Milano quarta con 9V-6P, Vigevano 11ª con 4V-11P.

Nel Girone Rosso Piacenza batte 85-62 Cividale in trasferta. Quattro giocatori in doppia cifra per gli emiliani con 16 punti per Miller e Serpilli, 12 per Skeens e 10 per Veronesi. Inutili ai fini del risultato i 16 di Serpilli. Piacenza sale al sesto posto con 8 vittorie e 7 sconfitte, Cividale 9ª con 4 vittorie e 11 sconfitte. Verona batte Rimini in casa 84-78. DeVoe ne mette 23 con 4 rimbalzi e 6 assist e Esposito 18 con 9 rimbalzi. Doppia doppia di Johnson da 13 punti e 11 rimbalzi. Non bastano a Riminii i 27 punti di Marks. Verona 10V-5P, Rimini 4V-11P.

