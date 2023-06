Highlights prima tappa Giro del Delfinato: Laporte vince in volata su Trentin e Herregodts (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 22

Finale da brividi per la prima tappa del Giro del Delfinato 2023. Christophe Laporte la spunta di pochissimi metri nella volata finale su Rune Herregodts, 3° al fotofinish, e sull’azzurro Matteo Trentin, 2° al traguardo. Herregodts è rimasto in testa per tutta la durata della corsa cedendo solo negli ultimi metri al francese della Jumbo Visma e all’azzurro della Emirates. Qui di seguito gli highlights della prima tappa.