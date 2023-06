Wimbledon 2023, Londra ritarda visti per tennisti russi e bielorussi

Work in progress per Wimbledon 2023. Il torneo più famoso nel mondo del tennis sta ultimando le ultime faccende per poi dedicarsi al campo, al torneo in cui saranno presenti tutti i più grandi tennisti del momento. Al momento però la certezza di averli tutti non c’è, in quanto rimane ancora un dubbio sui tennisti russi e bielorussi.

Infatti, i tennisti russi e bielorussi iscritti al torneo di Wimbledon, dopo il bando dello scorso anno, hanno denunciato ritardi nella concessione del visto di ingresso in Inghilterra. L’attesa di sei settimane è stata ulteriormente estesa e l’opzione ‘fast track‘ non è disponibile per i giocatori dei due Paesi. Molti tennisti, fra cui la 16enne Mirra Andreeva, tennista russa e Danil Medveved hanno denunciato questo ritardo.