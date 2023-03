Highlights e gol Manchester City-Lipsia 7-0: 5 gol Haaland (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 70

Gli highlights e le azioni salienti di Manchester City-Lipsia 7-0, match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una notte storica per Erling Haaland che realizza cinque reti, come solo Messi e Luiz Adriano sono riusciti a fare nella massima competizione europea in una singola partita. Al resto pensano Gundogan e De Bruyne.