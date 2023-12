Highlights Pesaro-Varese 81-88, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 64

Il video con gli highlights di Pesaro-Varese 81-88, sfida valida come 13^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Un incredibile Nico Mannion ne mette 21 nell’ultimo quarto e trascina alla vittoria fuori casa i suoi nuovi compagni di squadra. Inarrestabile l’ex Virtus Bologna negli ultimi 10′ per la quarta affermazione in campionato della squadra lombarda.