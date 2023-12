Liverpool, Klopp: “Ho visto le migliori squadre in campo, avremmo potuto vincere”

Klopp parla al termine della partita tra Liverpool e Arsenal, finita in pareggio: “Ho visto le migliori squadre in campo, questo è quello che ho visto. Cosa dice questo del City, Tottenham, Aston Villa? Niente. Ci sono grandi squadre, ma anche altre che magari hanno un po’ meno punti che ci sono ugualmente. Ho appena visto due ottime squadre di calcio, una partita davvero bella, super intensa. Avremmo potuto vincere, forse avremmo dovuto vincere. In tutte le interviste che ho avuto finora, ho completamente dimenticato il tiro di Trent dalla traversa. Ecco perché ho detto: “Non sono sicuro, avrebbero potuto [vincere]”, ma con quella possibilità avremmo dovuto vincere la partita. Me ne sono accorto solo quando ho avuto l’intervista radiofonica. Oltre a questo, loro hanno avuto un inizio migliore, siamo entrati dopo in partita. Anfield è stato eccezionale stasera, penso che lo abbiano notato tutti. È stato brutale. È stato davvero bello vedere cosa riusciamo a fare tutti insieme. La reazione all’1-0 è stata fantastica. Avevamo intensità, quasi troppa; abbiamo cercato di spingere dall’esterno tanto che ci siamo dovuti calmare in qualche momento; dobbiamo mescolare un po’ meglio le cose. Questo è quello che abbiamo fatto, creando momenti davvero belli. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto bene. Non sono sicuro che sia direttamente dal primo secondo, ma li abbiamo avuti dove volevamo, il nostro high press è stato assolutamente eccezionale, lì si sono persi un po’. E avremmo dovuto creare occasioni migliori con il possesso palla e la palla alta che abbiamo ottenuto, è sicuramente qualcosa che dovremmo migliorare se dovessimo ripetere situazioni del genere. Poi abbiamo avuto quella grande occasione da parte di Trent, e poi non abbiamo più avuto il controllo e quello è ovviamente il momento in cui sono tornati di nuovo direttamente in partita. Sono davvero bravi e davvero forti fisicamente, devo dire, in tutte le posizioni, wow. È una buona squadra di calcio. Grazie a Dio lo siamo anche noi, ecco perché è 1-1“.