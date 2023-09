Highlights Ostapenko-Swiatek 3-6 6-3 6-1, ottavi di finale US Open 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Jelena Ostapenko-Iga Swiatek, sfida valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023. Il torneo newyorkese perde la sua testa di serie numero e detentrice del titolo dopo il successo dell’anno scorso. La tennista lettone si impone con il punteggio di 3-6 6-3 6-1 ed elimina colei che da lunedì 11 settembre non sarà più la prima giocatrice del mondo.