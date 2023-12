Highlights NY Knicks-Milwaukee Bucks 129-122, NBA Christmas Day 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di New York Knicks-Milwaukee Bucks 129-122, sfida del Christmas Day NBA valida per la Regular Season 2023/2024. I 38 punti di Jalen Brunson guidano i padroni di casa al successo, ma superano quota 20 anche Randle, Barrett e Quickley. Ai Bucks non bastano i 32 punti a vicenda di Antetokounmpo e Lillard.