Empoli, Baldanzi: “Avere molti occhi addosso non è un peso, provo sempre a migliorare”

Il trequartista dell’Empoli Tommaso Baldanzi è tornato in campo dopo l’infortunio alla caviglia. Il classe 2003 parla ai microfoni del TG1 della sua carriera e delle aspettative per il futuro: “Come vivo il fatto di avere molti occhi addosso? Non come un peso, ma penso che sia una cosa bella che la gente si aspetta tanto da me. Provo a migliorare il più possibile. Penso di essere molto estroso e divertente, soprattutto con il gruppo“. Sul gol che ricorda con più piacere: “Penso quello contro l’Inter a San Siro. Credo sia una rete che mi ricorderò per sempre”. Infine, sulla famiglia: “La mia è la famiglia perfetta, di persone umili: mia sorella è incinta e presto partorirà e sono molto felice per lei e per il suo ragazzo, e anche per me che dovrò fare da zio”.