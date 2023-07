Highlights nona tappa Tour de France 2023: a Woods il Puy de Dome, Pogacar si avvicina a Vingegaard (VIDEO)

Micheal Woods vince la nona tappa del Tour de France 2023. Il canadese trionfa nei 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat a Puy de Dôme che chiudono la prima settimana della Grand Boucle. Chiude al secondo posto Latour davanti a e Mohoric. Più staccato il gruppo maglia gialla, con Pidcock, Yates, Vingegaard e Pogacar, lontano circa 10 minuti dal canadese con lo sloveno che batte il norvegese con un grande allungo nell’ultimo chilometro guadagnando 8 secondi avvicinandosi a 17 nella generale. Ecco gli highlights della tappa.

⛰ The return of a myth to close this first week of racing. 🇨🇦 @rusty_woods finally triumphs on the Tour, @TamauPogi grabs 8 seconds, and the suspense remains!

🎬 Here's the summary of stage 9 of the #TDF2023

😴 And now everyone, it's time to rest! pic.twitter.com/J8FNfjKcAD

