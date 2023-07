Il Frosinone si prepara ad affrontare la stagione in serie A, spunta un nuovo obiettivo per la difesa come rivela Sky. Il club laziale sarebbe sulle tracce di Sokratis Papastathopoulos, grego classe ’88, in passato protagonista con le maglie di Genoa e Milan. Svincolato dopo l’avventura all’Olympiacos, potrebbe tornare in Italia in estate, dodici anni dopo l’ultima avventura.