Highlights Nadal-Draper 7-5 2-6 6-4 6-1, primo turno Australian Open 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights della sfida tra Rafael Nadal e Jack Draper, valida per il primo turno degli Australian Open 2023. Lo spagnolo, testa di serie numero uno del tabellone, non convince ma riesce ad imporsi in quattro set sul giovane avversario, che nella parte finale del match ha accusato qualche fastidio di natura fisica. Esordio ok per il campione in carica.

GLI HIGHLIGHTS DI NADAL-DRAPER