Barcellona, Laporta dopo il trionfo in Supercoppa: “Xavi meritava questo primo trofeo da allenatore blaugrana”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto nel post-partita della Supercoppa spagnola vinta dal Barcellona in finale sul Real Madrid. “Questa finale doveva essere vinta per dare una svolta e lo abbiamo fatto. La nostra è una squadra ancora in costruzione e chiedo pazienza ai nostri tifosi ma altri trofei come questa Supercoppa arriveranno. Xavi meritava di vincere questo primo trofeo da allenatore blaugrana. Fare il mister non è facile”, ha dichiarato il numero uno dei blaugrana, come riporta il Mundo Deportivo.

Infine, un accenno al suo “rivale” Florentino Perez: “Se ci ho parlato? Sì, dopo la gara ci siamo incontrati. Lui ha accettato la sconfitta con grande sportività e mi ha detto che avevamo giocato molto bene. Abbiamo parlato dello spettacolo che è un Clasico come Real Madrid-Barcellona e dell’importanza di aver giocato questa finale. Il Barcellona ha giocato bene e dato spettacolo”.