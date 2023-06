Highlights Musetti-Tiafoe 7-6(6) 6-7(5) 2-6, quarti di finale Atp Stoccarda 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 21

Il video con gli highlights di Musetti-Tiafoe, sfida valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda 2023. Dopo più di due ore e mezza di gioco il carrarino cede allo statunitense in tre lottatissimi set: il punteggio finale recita 6-7(6) 7-6(5) 6-1 in favore del numero dodici del mondo. Tanta amarezza per l’azzurro, che nel secondo parziale è stato a due punti dall’aggiudicarsi l’incontro.