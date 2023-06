Sampdoria, approvato il bilancio. C’è anche il via livera del Tribunale di Genova al prestito obbligazionario

Nella giornata odierna l’assemblea degli azionisti della Sampdoria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022. Si tratta di passaggio fondamentale per il futuro del club blucerchiato. Nonostante il ritardo di oltre un’ora, l’assemblea si è tenuta presso la sede di Corte Lambruschini e non è andata deserta come temuto inizialmente. Il nuovo amministratore unico di Sport Spettacolo Holding, Fabio Toso, si è collegato da remoto: la sua società controlla ancora la Sampdoria, in attesa del closing con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. In contemporanea con l’assemblea è arrivato il via libera da parte del Tribunale di Genova relativamente al piano di ristrutturazione del debito, in particolare all’autorizzazione all’emissione del prestito obbligazionario, un altro elemento fondamentale per la salvezza della società.

Pochi minuti dopo l’assemblea Andrea Radrizzani ha esultato sui social: “Forza Samp, ricominciamo”.