Highlights Musetti-Shelton 6-4 4-6 6-4, Atp Queen’s 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 3

Il video con gli highlights della sfida tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, valida per gli ottavi di finale dell’ATP 500 del Queen’s. Altra bella vittoria per il giovane carrarino, che dopo i quarti raggiunti a Stoccarda riesce a ripetersi anche nel prestigioso evento londinese. In tre set, con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, ha la meglio sul coetaneo statunitense, conquistando un posto tra i migliori otto del torneo.