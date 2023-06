Romania-Spagna oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Romania-Spagna, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. La compagine padrona di casa, qualificata in quanto Paese ospitante, ha un esordio tutt’altro che semplice, ma potrà contare sull’apporto del pubblico per provare l’impresa. Gli iberici, dal loro canto, sono tra i candidati alla vittoria del titolo e hanno intenzione di partire con il piede giusto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 21 giugno alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

