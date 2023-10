Highlights e gol Monterosi-Cerignola 0-3, girone C Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 79

Gli highlights e i gol di Monterosi-Cerignola, match valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/2024, in cui la formazione ospite si è imposta nei confronti dei padroni di casa mediante un secco 3-0, grazie alle reti messe a referto da Mattia Tascone, Vito Leonetti e Filippo D’Andrea. In virtù di questo successo i pugliesi salgono al quarto posto con 12 punti, mentre i laziali restano bloccati in ultima posizione a quota 2. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.