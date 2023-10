Italia U21, Kayode: “Speriamo di fare un grande percorso. Norvegia? Sono fiducioso”

Il difensore della Nazionale Italiana Under 21 e della Fiorentina, Michael Olabode Kayode, in vista della sfida contro la Norvegia in programma martedì 17 ottobre alle ore 17:45 al ‘Druso’ di Bolzano contro la Norvegia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Speriamo di fare un grande percorso. La Norvegia è una squadra forte ma ci stiamo preparando per affrontarla nel miglior modo possibile: sono fiducioso”.

Kayode ha parlato anche del suo percorso di crescita nella Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Italiano è un grandissimo allenatore. Sa darci tutti gli spunti necessari per affrontare le partite nel miglior modo possibile. Mi sono trovato sempre bene con lui e devo ringraziarlo per avermi dato la possibilità di dimostrare le mie qualità. Bonaventura? Jack è un grande giocatore, dentro e fuori dal campo: sono felicissimo per lui che abbia ritrovato l’azzurro. Ci sono tanti giocatori a cui mi ispiro. Da Cafu a Di Lorenzo, che ho incrociato domenica scorsa, fino a Walker: ovviamente tutti esterni difensivi destri come me”.