Inter-Lecce oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Inter-Lecce, sfida valida per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. Dopo il brutto KO esterno contro il Bologna, i nerazzurri di mister Inzaghi hanno la necessità di ripartire con un successo, soprattutto per consolidare la propria posizione in zona Champions e riprendere margine sul Milan, uscito sconfitto dalla trasferta di Firenze. I salentini cerca il colpaccio dopo la sconfitta contro il Sassuolo, arrivata dopo due vittorie e un pareggio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 5 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oppure sul canale satellitare Zona Dazn, previa attivazione.