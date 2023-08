Highlights Italia-Grecia, Torneo Acropolis 2023 basket (VIDEO)

di Valerio Carriero 1

Gli highlights di Italia-Grecia, match valevole per il Torneo dell’Acropolis 2023 di basket. Nell’amichevole giocata ad Atene, gli azzurri di Pozzecco si impongono per 75-70 e portano a casa il torneo di avvicinamento ai prossimi Mondiali che scatteranno il 25 di agosto nelle Filippine. Nel video in alto le giocate più belle della sfida contro gli ellenici.