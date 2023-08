Regolamento Spagna-Olanda: cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile?

Tutto pronto per la sfida tra Spagna e Olanda, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 03:00 della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto. Le Furie Rosse cercano la semifinle, contro le Oranje, vice campionesse in carica dopo la sconfitta in finale nel 2019 contro gli Stati Uniti. Ma cosa accade in caso di pareggio nei tempi regolamentari? Il regolamento della competizione prevede due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Al termine dei 120′, in caso di parità, si procederà con i calci di rigore secondo le tradizionali regole della Fifa.