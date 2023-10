Highlights Inghilterra-Fiji 30-24, Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 56

L’Inghilterra batte le Fiji 30-24 e vola in semifinale per la seconda edizione consecutiva, nel 2019 fu sconfitta in finale dal Sudafrica. Nel prossimo turno i British Lions affronteranno la vincente della sfida tra i padroni di casa della Francia e proprio gli Springboks. Dall’altra parte del tabellone è già definita l’altra semifinale tra Argentina e Nuova Zelanda. Ecco gli highlights del match.