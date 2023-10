Highlights Brescia-Napoli 80-71, basket Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 57

Gli highlights di Brescia-Napoli, match valevole per la terza giornata del campionato di basket di Serie A 2023/2024, in cui la squadra padrona di casa ha portato a casa un’importante vittoria, battendo la formazione ospite mediante il punteggio di 80-71. In virtù di questo successo la squadra lombarda si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno. Ecco il video delle azioni salienti e delle giocate migliori della partita.