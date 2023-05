Highlights e gol Salernitana-Fiorentina 3-3: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 46

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Fiorentina 3-3, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Gol ed emozioni a non finire all’Arechi, dove la Salernitana va in vantaggio tre volte, sempre con Boulaye Dia, ma viene ripresa dai viola. Alla fine non c’è nessun vincitore in questa partita pazza, con le due squadre che devono accontentarsi di un punto a testa. I campani fanno un altro passo verso la salvezza, mentre i ragazzi di Italiano evitano la sconfitta ma dimostrano notevoli lacune difensive, particolarmente preoccupanti in vista degli ultimi impegni stagionali (Conference League e finale di Coppa Italia). Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

