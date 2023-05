Lazio-Sassuolo 2-0, Dionisi: “Peccato non essere partiti più determinati”

“Abbiamo avuto tante defezioni durante l’anno, ora che abbiamo recuperato giocatori la squadra è cresciuta come mentalità e compattezza. Oggi sapevo che sarebbe stato difficile, la Lazio sbaglia poco e prende pochi gol, abbiamo insistito molto sull’approcciare bene e invece siamo partiti timorosi. Peccato non essere partiti più determinati, ma davanti avevamo la seconda in classifica e ci sono meriti loro più che nostri demeriti”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo la sconfitta contro la Lazio. “Abbiamo giocato alla pari, nel secondo più noi che loro rispetto al primo. Non siamo riusciti a fare gol – ha spiegato l’allenatore degli emiliani in conferenza stampa – ma davanti avevamo una squadra forte e organizzata. A me non sorprende la Lazio al secondo posto, in tempi non sospetti avrei scommesso sui biancocelesti: è una squadra che ha cambiato poco, ha un’identità e un allenatore bravo”, ha concluso Dionisi.