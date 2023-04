Highlights e gol Lecce-Sampdoria 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Sampdoria, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Via del Mare primo tempo a senso unico con i ragazzi di Baroni che si divorano l’impossibile: almeno sette palle gol limpide per sbloccare la partita. Match che si sblocca grazie alla conclusione vincente di Ceesay. All’intervallo Stankovic ne cambia quattro e la Sampdoria è più in partita con Jesé che fa 1-1. Il Lecce ci prova sino alla fine, ma in maniera disordinata. Un punto che serve poco ad entrambe.

