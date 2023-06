Highlights e gol Germania-Israele 1-1: Europei Under 21 2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 77

Il video dei gol e degli highlights di Germania-Israele, match valevole per la prima giornata degli Europei Under 21 2023 in corso di svolgimento in Romania. Inizio di partita con la formazione tedesca che sembra dominare in lungo e in largo ed al quarto minuto spreca il calcio di rigore con Moukoko che si fa ipnotizzare da Peretz. Alla prima ripartenza arriva il gol del vantaggio israeliano: al ventesimo minuto Turgeman sblocca l’incontro, battendo Bisseck. Lo stesso giocatore attenzionato dall’Inter sigla il gol del pareggio grazie ad un colpo di testa vincente. Israele rimane in dieci uomini e soffre, ma uno straordinario Peretz para anche il secondo calcio di rigore ed ottiene un punto d’oro. Tanti rimpianti per i tedeschi.